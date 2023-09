Il existe aujourd’hui en France de plus en plus d’écolieux dans lesquels des collectifs cultivent l’autonomie et le soin du vivant. Ces lieux, nous appelons lesAprès avoir été porté par Colibris de mi 2014 à avril 2020,Ce wiki ne sert désormais que pour les parcours de l'Université des colibris "concevoir une oasis". Retrouvez tous les autres contenus sur le site et sur le wiki de la Coopérative