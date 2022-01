Nettoyage de la façade

Les bardages

Les enduits de façade

Les peintures de façades

Pour chaque procédé de rénovation de façade dans le 66 , voici les choix de matériaux que vous aurez à faire.Le simple nettoyage de façade s'effectue avec un pulvérisateur à haute pression, si le support est en bon état, et une brosse seule si la structure est endommagée, pour éviter d'accroître le phénomène.Les techniques particulières de nettoyage (sablage, gommage...) sont à réaliser avec des machines spécifiques, et plutôt réservées aux professionnels.est traditionnellement en bois mais peut être en matière vinylique ou autres. Pour le bardage bois, vous devrez choisir une essence adaptée à l'extérieur, c'est-à-dire supportant l'humidité. Les principales sur le marché sont l'épicéa, le cèdre rouge (red cedar), le pin douglas, le pin maritime, le peuplier, le mélèze et le châtaigner.Ces lames pourront être en bois massif, en lamellé-collé, en contreplaqué ou en composite (avec des fibres plastiques incorporées dans le bois). Tous ces produits sont valables, à vous de choisir en fonction des esthétiques qui vous séduiront. En termes environnementaux, le bois massif a l'avantage de ne pas contenir de colles.Les lames ont une épaisseur de 1,5 à 1,8 cm, la longueur devant être de 7 fois l'épaisseur. Plus les lames sont épaisses, plus les tasseaux devront être rapprochés.Pensez à installer une grille en partie basse, pour éviter l'intrusion d'animaux entre le bardage et la façade.Les enduits de façade sont commercialisés soit en seau de pâte prête à l'emploi, soit en poudre. Les premiers sont plus simples à utiliser, mais les seconds généralement plus économiques. Ils permettent de surcroît d'adapter la consistance de l'enduit à l'état de la façade, pour renforcerL'application se fait soit à la main (avec une truelle), soit à la machine à projeter.Comme pour les peintures intérieures, les peintures extérieures peuvent être en phase aqueuse (acrylique, siloxane) ou en phase solvant. Avec les premières, les outils se nettoient à l'eau, tandis qu'il faut du white spirit avec les secondes.L'application ne doit se faire ni sous la pluie, ni en plein soleil, ni par grand vent.